Овечкина признали первой звездой октября в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин назван первой звездой октября по результатам матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Нападающий столичного коллектива набирал очки в каждом матче, в восьми играх забил девять шайб и отдал шесть голевых передач.

Кроме того, Александр лидирует в списке снайперов НХЛ за прошедший месяц, передает NHL Public Relations в Twitter.



Второй звездой октября назвали нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида. В семи матчах канадец набрал 16 (7+9) очков.

На третьем месте – вратарь "Каролины Харрикейнз" Фредерик Андерсен. Он одержал победы во всех семи матчах, при этом у него коэффициент надежности 1,29 и 95,6% отраженных бросков. Также в его активе один шат-аут (сухой матч).

Куандык Шынасилов