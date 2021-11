Овечкина признали первой звездой октября в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин назван первой звездой октября по результатам матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Нападающий столичного коллектива набирал очки в каждом матче, в восьми играх забил девять шайб и отдал шесть голевых передач.

Кроме того, Александр лидирует в списке снайперов НХЛ за прошедший месяц, передает NHL Public Relations в Twitter.

Alex Ovechkin (@Capitals), Connor McDavid (@EdmontonOilers) and Frederik Andersen (@Canes) have been named the NHL’s “Three Stars” for the month of October.#NHLStats: https://t.co/qNrXIEgUGx pic.twitter.com/jX1WktxHnX