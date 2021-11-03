Овечкина признали первой звездой октября в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин назван первой звездой октября по результатам матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
Нападающий столичного коллектива набирал очки в каждом матче, в восьми играх забил девять шайб и отдал шесть голевых передач.
Кроме того, Александр лидирует в списке снайперов НХЛ за прошедший месяц, передает NHL Public Relations в Twitter.
Alex Ovechkin (@Capitals), Connor McDavid (@EdmontonOilers) and Frederik Andersen (@Canes) have been named the NHL’s “Three Stars” for the month of October.#NHLStats: https://t.co/qNrXIEgUGx pic.twitter.com/jX1WktxHnX— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 2, 2021
Второй звездой октября назвали нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида. В семи матчах канадец набрал 16 (7+9) очков.
На третьем месте – вратарь "Каролины Харрикейнз" Фредерик Андерсен. Он одержал победы во всех семи матчах, при этом у него коэффициент надежности 1,29 и 95,6% отраженных бросков. Также в его активе один шат-аут (сухой матч).
Куандык Шынасилов
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