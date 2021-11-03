Курс доллара продолжает расти

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 428,32 тенге (+0,69), передает Zakon.kz.





В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428,3-429,7 тенге, евро – 495,9-497,9 тенге, рос. рубль – 5,98-6,03 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 ноября.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,36%, составив $82,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре упали на 0,94% – до $83,92 за баррель.