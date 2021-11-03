Криштиану Роналду: Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели

2 ноября нападающий "Манчестер Юнайтед" Роналду в рамках игр Лиги чемпионов принес ничью своей дружине во встрече с "Аталантой", сообщает Zakon.kz.

После своего дубля в Бергамо, где команда Криштиану Роналду сыграла вничью – 2:2, португалец опубликовал пост для своих читателей.

Мы верим до конца. Мы сделаем все, чтобы достичь наших целей! Мы – "красные дьяволы", – написал Роналду в Instagram.

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"МЮ" после 4 тура Лиги чемпионов набрал семь очков и находится на первом месте в таблице группы F.

Куандык Шынасилов