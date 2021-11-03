Несовершеннолетняя сбежала из дома после ссоры с сестрами – ее нашли через два месяца

Полицейские Алматинской области разыскали пропавшую без вести 17-летнюю девушку, находившуюся в розыске около двух месяцев, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, заявление от 21-летней жительницы Алматы о пропаже сестры поступило 12 сентября. Алматинка сообщила, что 15 августа около 15:00 ушла из дома ее 17-летняя сестра, проживавшая с бабушкой в пос. Иргели.

Для поиска без вести пропавшей были задействованы личный состав Карасайского РУП, привлеченные силы, а также общественные помощники и волонтеры. пресс-служба ДП Алматинской области

Оперативникам Карасайского РУП (Айдосу Садыкову и Мейру Бирлику) удалось установить местонахождение разыскиваемой – ее нашли в Жамбылской области на станции Акшолак.

Выехав на место, оперативники нашли беглянку и вернули бабушке под ее опеку. пресс-служба ДП Алматинской области

По словам несовершеннолетней, она сбежала из дома из-за ссоры с сестрами, устроилась на работу официанткой и проживала на съемной квартире.