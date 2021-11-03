Идет проверка по факту "изнасилования школьницы 17 мужчинами" – Тургумбаев

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев высказался о деле школьницы из Сарыагаша, которую якобы изнасиловали 17 мужчин, передает корреспондент Zakon.kz.

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин, – сказал глава МВД в кулуарах Мажилиса.

По его словам, данное заявление зарегистрировано.

Мы обязаны проверить. В отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз. По результатам этой проверки будет принято решение, – добавил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан