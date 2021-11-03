Что делать, если вы не прошли перепись в срок

В Казахстане завершилась национальная перепись, которая проходила с 1 сентября по 30 октября. С 31 октября по 8 ноября начался этап контрольного выборочного обхода, сообщает Zakon.kz.

Данный этап проводится с целью проверить полноту учета населения и достоверность качества данных при проведении переписи населения 2021 года. Эта мера также позволит убедиться в том, что интервьюеры посетили каждое жилище и переписные листы заполнены на всех проживающих респондентов. Департамент статистики Алматы

По данным Нацбюро статистики, на 1 ноября перепись прошли 19 450 179 человек, или 100,2% от населения страны (на 1 августа население страны составляло 19 029 507 человек).

По Алматы перепись онлайн прошли 652 195 человек и в офлайн-формате – 1 559 023 человека, что составило 110,3%.

В Департаменте статистики рассказали, что делать тем, кто по каким-то причинам не прошел перепись.

На сегодняшний день большая часть жителей из тех, кто не успел переписаться в срок, проявляют активность и гражданскую сознательность и переписываются самостоятельно онлайн, поскольку сайт www.sanaq.gov.kz работает в прежнем режиме весь период контрольного обхода. Кроме того, у жителей, не прошедших перепись, есть возможность пройти на портале электронного правительства Egov с помощью мобильного приложения Aitu, – сообщили в департаменте.

Между тем часть жителей звонят в call center и просят интервьюеров подойти и переписать их. Как отметили в департаменте, таким жителям города идут навстречу, интервьюеры посещают данные адреса незамедлительно.

Там также ответили возмущающимся в социальных сетях горожанам, что их не охватили переписью.

Предлагаем новоявленным хейтерам не тратить время на комментарии, а пройти на сайт переписи, либо просто пригласить интервьюера-переписчика к себе домой, – говорится в сообщении.

Кроме того, жители города могут позвонить в отдел переписи по телефону 8(727) 330-89-16.

В департаменте напомнили об ответственности за непредоставление первичных статистических данных, в том числе при переписи населения.

Это мировая практика. В Республике Казахстан данная норма прописана в ст. 497 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", – отметили в ведомстве.