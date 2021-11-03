Когда полицейские Казахстана наденут новую форму

С 1 января 2022 года полицейские Казахстана наденут новую форму. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент Zakon.kz.

В первую очередь новую форму получат патрульные и инспекторы.

Форму мы утвердили осенью этого года, презентовали и показали в СМИ. Форму будет шить РГП "Еңбек", где есть около 1200 швейных мест. Естественно, за один день они не сошьют, поэтому мы с конкурсной документацией, с госзакупками предполагаем, что форма будет готова и сшита до 1 января 2022 года, – сказал глава МВД.

Министр отметил, что дополнительные средства на это не потребуются.

Старая форма еще есть, пока будут донашивать. Новая форма будет постепенно выделяться. В течение двух лет мы полностью всех переоденем, – добавил Тургумбаев.

Как выглядит новая форма полицейских, можно посмотреть здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан