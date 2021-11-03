Намерены ли в Казахстане повысить прожиточный минимум

Министра национальной экономики Асета Иргалиева спросили, будут ли повышать прожиточный минимум в Казахстане в связи с увеличением минимальной заработной платы, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня в правительстве повышение уровня минимального прожиточного минимума не рассматривается, – ответил глава Миннацэкономики в кулуарах Мажилиса.

Отметим, прожиточный минимум в Казахстане составляет 34 213 тенге. Это та сумма, которой якобы может хватить на обычную жизнь одного человека в месяц.

Напомним, с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличили с 42 500 до 60 000 тенге.

Тамила Языкова, Нур-Султан