Нигматулин: Для перехода на цифровую отчетность нужен качественный доступ к интернету

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что перевод предпринимателей на цифровую отчетность требует создания необходимых условий, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением по этому вопросу cпикер Мажилиса поделился в ходе обсуждения в первом чтении на пленарном заседании Палаты законодательных поправок по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

В связи с предусмотренной законопроектом нормой, согласно которой предприниматели должны предоставлять информационные регуляторные инструменты только в электронной форме, депутаты подняли вопрос равного доступа к качественному интернету жителей различных населенных пунктов. Наряду с этим депутаты предложили сохранить возможность предоставления отчетов, информации, уведомлений и в бумажном, и в электронном виде.

Конечно, само по себе требование о переходе на цифровую отчетность не вызывает сомнений. Но эта работа требует определенной подготовки. И речь идет, прежде всего, о доступе к устойчивому интернету. Если не будет качественного интернета, то весьма проблематично вообще говорить о полном переходе на цифровую отчетность. О низком качестве интернета в стране говорил на недавнем технологическом форуме и глава государства, – подчеркнул спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, правительственная редакция законопроекта лишает предпринимателя выбора. К тому же не каждый предприниматель может иметь соответствующие навыки работы с цифровыми документами.

Если вице-министры, представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности предлагают делать отчетность только в цифровом формате, то должны быть созданы и необходимые условия. А то получается одностороннее движение. Вы уже заранее ставите предпринимателей в такие условия, когда, не обеспечив доступность, качество интернета, не научив работать с цифровыми документами, уже предусмотрели в отраслевых законах ответственность за неисполнение требований информационных регуляторных инструментов. Тогда и вы тоже должны взять на себя обязательства обеспечить до 2023 года стопроцентный охват качественным интернетом, – обратился спикер Мажилиса к министру национальной экономики.

Нурлан Нигматулин поддержал предложение депутатов сохранить возможность выполнения требований информационных инструментов как в бумажном, так и в электронном виде, пока Правительство не обеспечит необходимые условия.

Иначе вы рискуете породить хаос в отчетности. Конечно, мы понимаем, что живем в стремительный век цифровизации и придем к тому, что вся отчетность будет носить цифровой характер, более того – мы поддерживаем этот формат. Но для этого должны быть созданы все необходимые условия, – подчеркнул председатель Мажилиса.