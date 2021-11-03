Замазали камеры и ломали дверь – троих мужчин арестовали в Шымкенте

В Шымкенте троих мужчин арестовали на пять суток (каждого) за хулиганство у входа в спецприемник, передает Zakon.kz.

По словам Бахытжан Торегожиной, в Шымкенте за тремя активистами – Ерланом Файзуллаевым, Жанмуратом Аштаевым и Нуржаном Абдильдаевым, которые хотели поехать в Нур-Султан на ас, велось наружное наблюдение.

Их (2 ноября. – Прим. ред.) полиция задержала из-за сделанной ими передачи для Айны Бакеевой, которая отбывает административный арест в ИВС Шымкента, – написала активистка на своей странице в Facebook.

Редакция Zakon.kz обратилась в Департамент полиции Шымкента за официальным комментарием.

1 ноября около 19:10 Н. Абильдаев, Е. Файзуллаев, Ж. Аштаев, находясь у входа в специальный приемник административно арестованных Департамента полиции города Шымкент, нарушая режим порядка (прием передачи осуществляется в дневное время), из хулиганских побуждений замазали грязью камеры видеонаблюдения контрольно-пропускного пункта, ковыряли палкой дверной глазок и били входную дверь, а также своими действиями оскорбляли сотрудников полиции. Кроме того, указанные граждане оказали неповиновение законному требованию сотрудников полиции о прекращении хулиганских действий. пресс-служба ДП Шымкента

В ведомстве уточнили, что Специализированный межрайонный административный суд по Шымкенту арестовал каждого на пять суток:

Н. Абильдаев арестован на пять суток по ч. 1 ст. 434 и по ч. 1 ст. 667 КоАП РК;

Е. Файзуллаев арестован на пять суток по ч. 1 ст. 667 КоАП РК;

Ж. Аштаев арестован на пять суток по ч. 1 ст. 667 КоАП РК.

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26 октября пользователи соцсетей и мессенджеров распространили видео из столичной школы-гимназии № 58. Как утверждают авторы ролика, школьнику якобы ставят прививку от коронавируса. А причиной плохого самочувствия мальчика является вакцина, которую ему вкололи без согласия родителей.

В Управлении образования Нур-Султана сообщили, что инцидент действительно происходил в школе № 58, однако информация о проведении вакцинации от коронавируса в данной школе является недостоверной.

Отмечалось, что гражданка Айна Бакеева устроила скандал на территории школы. Основной целью посещения Бакеевой и сопровождающих было намерение создать ажиотаж в социальных сетях на тему того, что в школах якобы проводят принудительную вакцинацию детей.

По словам сотрудников школы, женщины явились в учебное заведение по наводке матери одного из учеников третьего класса, которому сделали пробу Манту – тест на наличие антител к микобактерии туберкулеза в организме. Они ворвались в школу, представившись родителями учеников и проигнорировав требование проверить статус через Ashyq.

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28 октября стало известно, что антиваксера Бакееву арестовали на 10 суток за фейк о вакцинации.

2 ноября министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался об инциденте в столичной гимназии № 58.

Говоря о безопасности, нельзя не сказать о факте, который произошел в столичной гимназии № 58. В здание школы вошли посторонние лица, нарушили правила внутреннего распорядка, создали угрозу срыва занятий. Школа своевременно не отреагировала, по алгоритму меры не были приняты. И, в целом, можно сказать, что допустила угрозу для безопасности детей, – сказал министр.