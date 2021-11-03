Опубликовано видео серьезного ДТП в Актау

В Актау произошло ДТП, в результате которого перевернулся кроссовер, передает Zakon.kz.

Авария произошла 2 ноября около полуночи на перекрестке между 16, 17, 18 и 19 микрорайонами. Как рассказали в полиции, в 23:30 на пульт дежурного "102" поступило сообщение о ДТП.

Прибывшие на место аварии инспекторы установили, что водитель мини-кроссовера Hyundai Creta при повороте налево, в сторону 17 микрорайона, не уступил дорогу встречной машине Mazda 626 и совершил столкновение, говорится на Lada.kz.

В результате данного происшествия есть пострадавший, который был доставлен в областную больницу. После оказания медицинской помощи он отпущен домой.

На водителя Hyundai Creta составлен административный протокол по ч. 1 ст. 610 КоАП РК ("Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб"), – заключили в ведомстве.

Наказание предусматривает штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.