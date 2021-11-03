Мошенник обманул жителей Караганды на 100 млн тенге

В Караганде задержан аферист, обманувший 25 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДП, за помощью к стражам порядка обратился молодой человек. Он рассказал, что стал жертвой мошенников.

Мужчине потребовался кредит на 6 млн тенге. Банк готов был дать ему требуемую сумму, но под залог имущества, которое у клиента отсутствовало. И ему вызвался помочь некто, предоставив в качестве залога сразу три автомобиля. Заявитель согласился с данной схемой. А в итоге остался ни с чем, – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний мужчина.

Подозреваемый дал признательные показания. Как оказалось, злоумышленник причастен еще к 25 аналогичным преступлениям. Общая сумма материального ущерба составила более 100 млн тенге, – добавили в пресс-службе.

В полиции возбудили уголовное дело по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Ведется расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.