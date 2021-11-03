Процедуру разводов могут усложнить в Казахстане

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили проект закона по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров. Документ предусматривает недопущение рассмотрения бракоразводных дел в заочном порядке, передает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина представила депутат Снежанна Имашева.

Она сообщила, что данный проект закона разработан с целью развития института медиации и оказания помощи гражданам при урегулировании споров.

Основные положения проекта закона направлены на расширение сферы применения примирительных процедур, а также более активное вовлечение населения в возможность завершать споры примирением, – добавила депутат.

Проектом закона вносятся поправки в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", исключающие формальный подход в вопросах о расторжении брака в судебном порядке.

Кроме того, вносятся поправки, предоставляющие возможность урегулировать споры, возникающие по алиментам, с помощью медиатора.

Вносятся поправки в Гражданско-процессуальный кодекс РК, направленные на совершенствование процедур приема и возврата исковых заявлений в суд в случаях, когда между сторонами уже есть медиативное соглашение об одном и том же предмете и по одному и тому же основанию, а также недопущение рассмотрения бракоразводных дел в заочном порядке, – отметила Имашева.

Поправки в Закон РК "О медиации" предполагают расширение применения медиации во всех уголовных делах, включая тяжкие и особо тяжкие дела, не ограничиваясь преступлениями небольшой и средней тяжести и отдельными категориями тяжких дел, предусмотренных в ст. 68 УК РК.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан