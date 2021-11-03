Депутаты просят выплатить казахстанским врачам ковидные надбавки

Депутат Мажилиса Зарина Камасова поинтересовалась, когда начнут выплачивать доплаты за вредность медработникам ковидных стационаров страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос она адресовала заместителю премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанову.

Поводом нашего депутатского запроса стала критическая ситуация, сложившаяся по выплатам надбавок медицинским работникам, работающим в инфекционных отделениях. В сентябре надбавки к зарплате для медработников сократили, а с 1 октября отменили. Вместо них Минздрав обещал ввести доплату за вредность, о чем министерство широко оповестило во всех соцсетях и новостных порталах. Но по факту до сих пор не выплачены ковидные надбавки за сентябрь месяц, – сообщила она.

Читайте также: Отмена "ковидных" надбавок: сколько будут получать медработники

Между тем, по ее словам, люди работают в тяжелых условиях, так как нагрузка на ковидные стационары остается высокой. Усложняет труд медицинских работников и появление новых штаммов КВИ, когда в результате сокращается инкубационный период, растет заболеваемость людей молодого и среднего возраста.

На фоне всего этого они не получают положенную им заработную плату. До сих пор отсутствует утвержденный НПА о дальнейшей оплате труда работников ковидных стационаров. На дворе ноябрь. Как людям оплачивать их работу, на какие приказы ориентироваться? Кто виноват в задержках, почему тянули до последнего? – задалась вопросами депутат.

Такое положение, отметила Камасова, приводит к дестабилизации социальной обстановки среди медицинских работников, оттоку медработников и, как итог, формированию дефицита кадров врачей, медсестер, санитаров.

В этой связи она попросила правительство ускорить принятие проекта постановления правительства о доплатах медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, а также ускорить решение вопроса о финансовой поддержке данного НПА.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан