Распоряжением премьер-министра от 27 октября 2021 года создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли образуется в целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан, – говорится в документе.

Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.

Основной задачей Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам:

улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли; деятельности инвесторов в нефтегазовой отрасли; вынесения проблемных вопросов инвесторов на рассмотрение Нефтегазового совета при Президенте РК; рассмотрения обращений инвесторов; развития нефтегазовой отрасли, совершенствования законодательства в нефтегазовой отрасли.

В состав Межведомственного совета вошли: