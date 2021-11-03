Создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли

3 ноября 2021, 14:37
Фото: Zakon.kz

Распоряжением премьер-министра от 27 октября 2021 года создан Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

Межведомственный совет по вопросам инвесторов нефтегазовой отрасли образуется в целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Казахстан, – говорится в документе.

Совет является консультативно-совещательным органом при Правительстве РК.

Основной задачей Совета является выработка предложений и рекомендаций по вопросам:

  1. улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой отрасли;
  2. деятельности инвесторов в нефтегазовой отрасли;
  3. вынесения проблемных вопросов инвесторов на рассмотрение Нефтегазового совета при Президенте РК;
  4. рассмотрения обращений инвесторов;
  5. развития нефтегазовой отрасли, совершенствования законодательства в нефтегазовой отрасли.

В состав Межведомственного совета вошли:

  • министр энергетики РК, председатель
  • вице-министр энергетики РК, заместитель председателя
  • директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго, секретарь
  • вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
  • вице-министр национальной экономики РК
  • вице-министр финансов РК
  • вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК
  • председатель Комитета по инвестициям МИД РК


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