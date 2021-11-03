Вернуть свадебный "выкуп" потребовал житель Мангистау

В Мангистау мужчина требует вернуть калым после развода, сообщает Zakon.kz.

После двух лет совместной жизни супруг решил подать на развод. К тому же потребовал от жены и ее родственников вернуть ему калым.

Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика и ее родителей 800 000 тенге, золотых украшений с бриллиантами, двух ковров и 1 615 000 тенге, которые он со своей семьей добровольно передал в качестве калыма, – говорится в сообщении "Лада".

Согласно информации приговора, суду не были предоставлены доказательства того, что действиями ответчиков ему причинен имущественный вред или имеется какое-либо обязательство.

По казахским обычаям во время бракосочетания молодых людей между их родителями совершаются давние обряды, и требование возврата переданных вещей не урегулировано действующим законодательством, то есть между сторонами не возникает каких-либо обязательств о добровольном дарении друг другу, их последующем возврате, – уточнили в суде.

В удовлетворении искового заявления мужчине отказано.

Однако он не сдался и подал апелляцию, где просил принять новое решение по предъявленному в суд иску, вызвать свидетелей и допросить их.

Судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, решение суда – без изменения.