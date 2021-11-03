Казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ

Об увеличении регулярного авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.
Решение было принято на заседании МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.
С декабря 2021 года авиакомпания Fly Arystan (группа компаний АО "Эйр Астана") планирует выполнение рейсов по маршрутам Актау – Дубаи и Шымкент – Шарджа по две частоты по каждому направлению. пресс-служба МИИР РК
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