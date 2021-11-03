Казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ

3 ноября 2021, 14:47
Фото: Zakon.kz

Об увеличении регулярного авиасообщения между Казахстаном и ОАЭ рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Zakon.kz.

Решение было принято на заседании МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

С декабря 2021 года авиакомпания Fly Arystan (группа компаний АО "Эйр Астана") планирует выполнение рейсов по маршрутам Актау – Дубаи и Шымкент – Шарджа по две частоты по каждому направлению. пресс-служба МИИР РК

Читайте также:

Казахстан возобновляет авиарейсы с Азербайджаном

Казахстан возобновляет авиасообщение еще с одной страной

Куда еще смогут улететь казахстанцы


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?