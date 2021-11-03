Коллапс автоперевозок на казахстанско-китайской границе беспокоит депутатов

Депутаты просят принять конкретные меры поддержки бизнеса в связи с задержкой грузоперевозок из КНР, передает корреспондент Zakon.kz.

На ситуацию указала депутат мажилиса Дания Еспаева.

В правительстве нам сообщили, что ситуация взята на контроль, проведены переговоры с китайской стороной. В результате принятых мер с 21 октября грузообмен возобновился, увеличилось количество отправляемых в Казахстан вагонов. При этом проблема с автоперевозками не разрешена, на таможенном пункте "Нуржолы" из Казахстана в Китай ожидают очереди 10 366 автотранспортных средств. Для казахстанских перевозчиков эта проблема крайне болезненна, о 50-километровых очередях фур на китайской границе мы говорим с лета прошлого года. А воз, точнее, фуры – и ныне там, – отметила депутат.

На сегодня, добавила Еспаева, как следует из обращения предпринимателей, объем грузов для Казахстана, накопившихся на территории Китая, составляет более 8-ми тысяч контейнеров, транспортировка которых даже с учетом достигнутых соглашений растянется еще на год. А увеличение ж/д перевозок не решает проблему срыва поставок.

Казахстанские перевозчики предлагают, как одну из мер, снизить квоту на транзит грузов в другие страны хотя бы в пропорции один к четырем – один контейнер на Казахстан против четырех транзитных контейнеров. Возможно, такая мера будет противоречить Соглашению об организации контейнерных поездов сообщением Китай – Европа от 2017 года, но в сложившейся ситуации Казахстан вынужден отстаивать свои национальные интересы, – пояснила Еспаева.

Указала она и на рост тарифов на услуги по транспортировке, что отражается на стоимости товаров и влияет в конечном счете на инфляцию. Так, услуги перегруза на китайской стороне выросли до 150 000 юаней за одно автотранспортное средство, что превышает даже саму стоимость перевозки. Для сравнения: исторически стоимость перевозки фуры на Хоргосе складывалась от 1200 до 5000 долларов США, а в данный момент выросла 28 тыс. долларов. А на железнодорожном транспорте из-за дефицита контейнеров стоимость покупки контейнеров выросла с 1950 до 7500 долларов. Стоимость отправки груженого 40-тонного контейнера из КНР изменилась с 3100 долларов в августе 2020 года до 13 000 долларов в сентябре 2021-го.

Из-за затяжного коллапса автоперевозок (с прошлого года) и ж/д перевозок в текущем году многие предприятия несут прямые убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку продукции. Это влечет не только потерянную прибыль, но и штрафные санкции со стороны партнеров, а также банков из-за просрочки по кредитам. По информации обратившихся компаний, их убытки составляют от нескольких десятков миллионов до миллиарда тенге. Для исполнителей госзаказа и квазигоссектора ситуация также чревата попаданием в список недобросовестных поставщиков и лишением права на участие в госзакупках в будущем без какой-либо вины с их стороны, – подчеркнула депутат.

В этой связи Еспаева указала на необходимость выдавать свидетельство о форс-мажоре, а также принять конкретные дополнительные меры поддержки бизнеса. В том числе, признать ситуацию форс-мажором, предоставить отсрочки по погашению кредитов для предприятий на срок форс-мажора с пролонгацией кредитных договоров для сохранения равномерной долговой нагрузки в период восстановления платежеспособности. А также, учитывая проблемы, создавшиеся по перевозкам на железнодорожном транспорте, предлагается решить вопрос с Правительством КНР об увеличении пропускной способности автомобильных переходов и освободить бизнес от необходимости сбора доказательств при предоставлении свидетельства о форс-мажоре НПП "Атамекен" по данной общеизвестной ситуации.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан