Почему растут цены на продукты в Казахстане, объяснил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в целом за десять месяцев продукты подорожали на 10,4%. К примеру, цены на подсолнечное масло выросли на 30%, сахар – на 14%, пшеницу – на 12%.

Кроме того, что есть объективный фактор, связанный с тем, что растут мировые цены на продукты, у многих государств забота не о том, чтобы удержать цены, а чтобы снабдить свое население продуктами. Именно эти государства на биржевых рынках поднимают цены. В этом году была очень холодная погода в Бразилии, сразу выросли цены на сахар, потому что государства боятся, что сахара будет мало, – пояснил Серик Жумангарин.

Второй немаловажный фактор – рост цен на перевозку железнодорожным транспортом на 18%, электроэнергию – на 15-20%, стоимость ГСМ – 12-15%.

Мы обязаны эти объективные факторы отделить от субъективных, главным из которых является простая человеческая жадность. Мы должны выявить тех, кто назначает цену несправедливым образом. Наше Агентство выбрало мягкий инструмент уведомлений, потому что нужно реагировать очень быстро, – отметил глава ведомства.

Но есть и жесткие инструменты регулирования – расследования, которые тянут за собой очень серьезные последствия для бизнеса.

Ведомство направило 68 уведомлений о нарушениях по накрутке цен, 63 из них уже выполнены.

Мы подписали меморандум с большими и маленькими торговыми сетями. По закону они имеют право накручивать цены на социально значимые продукты на 15%, но согласились снизить их до 10%. Сейчас цены на многие товары идут на спад, но на какие-то товары будут продолжать расти. Во многом это будет связано с тем, какая сложится эпидемиологическая ситуация в мире, поскольку любые ковидные вспышки влияют на логистику, – отметил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

Ранее глава Миннацэкономики Казахстана рассказал, ожидать ли роста цен на продукты к Новому году.

Тамила Языкова, Нур-Султан