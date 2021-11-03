Ушла почти на неделю – павлодарка оставила полугодовалую дочь соседке

В Павлодаре нерадивая мать оставила ребенка почти на неделю соседке, сообщает Zakon.kz.

В полицию 26 октября обратился муж "сбежавшей". Он рассказал, что его жена уже три дня не отвечает на звонки, а их дочь находится у соседки.

Женщину нашли только 29 октября.

Она рассказала, что устала от малыша, от семейных неурядиц и решила таким образом "забить" на ребенка и "развеяться в компании мужчин и алкоголя". Стоит отметить, что все эти дни о своем грудном ребенке мать даже не вспоминала, – отметили в пресс-службе.

Как оказалось, 37-летняя женщина находилась в одном из центров из-за постоянных скандалов с супругом.

От совместного брака имеют одного ребенка, воспитанием которой и мать, и отец занимаются не на должном уровне.

Стражи порядка пояснили, что ребенок будет направлен в Дом малютки.

В отношении матери составили административный материал по ст. 127 КРКоАП ("Ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего"), материал направлен в суд, – уточнили в ДП.