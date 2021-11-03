Директор предприятия Шымкента осуждена за контрабанду сжиженного газа

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли факт контрабанды сжиженного газа, сообщает Zakon.kz.

Следствие установило, что в период 2020-2021 годы директор одного из предприятий Шымкента Г. Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения. В последующем она незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 миллионов тенге в Узбекистан и Таджикистан, – сообщили в пресс-службе АФМ РК.

При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.

Как отмечается, в ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.

Суд приговорил Черкасову к штрафу в размере 4,3 миллиона тенге.