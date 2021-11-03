Астанчанин продал взятый напрокат автомобиль

В столице задержан мужчина, продавший автомашину, взятую напрокат, передает Zakon.kz.

В полицию Нур-Султана обратился с заявлением 32-летний горожанин, рассказав, что его денежными средствами завладели обманным путем.

В ходе расследования было выяснено, что потерпевший, подбирая автомобиль на сайте по продаже авто, увидел объявление с желаемым вариантом – автомобиль марки Toyota Camry 70 за 12 млн тенге. Продавец объяснил сниженную стоимость данного авто тем, что очень нуждается в деньгах.

Встретившись с продавцом и осмотрев автомашину, потерпевший решил купить ее, договорившись о цене в 11 млн 700 тысяч тенге. Взяв с покупателя 11 млн тенге, подозреваемый отдал ему ключи, но переоформить машину обещал после того, как получит полный расчет, – сообщили в полиции.

Полицейскими установлено, что данная автомашина взята на прокат. Злоумышленник взял ее в аренду и подал объявление о продаже.

В ходе проведения столичными полицейскими оперативно-розыскных мероприятий 36-летний подозреваемый, ранее судимый, был задержан в городе Алматы и водворен в ИВЛ пресс-служба ДП Нур-Султана.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК ("Мошенничество"). Полицейскими устанавливаются пострадавшие.