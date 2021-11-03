Четыре новые колонии построят в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы готовим большой проект в рамках государственно-частного партнерства по строительству новых колоний. В течение трех лет мы планируем построить четыре новые колонии в трех областях, – сказал глава МВД в кулуарах Мажилиса.

По его словам, это будут колонии современного типа, рассчитанные на 1,5 тыс. мест.

Там будут соблюдены все нормы, которые требуют общественность и международные организации, – отметил Тургумбаев.

Тамила Языкова, Нур-Султан