Какие нарушения выявили при проверке школ в Туркестанской области

Ранее компетентные органы проводили проверки организаций образования в Туркестанской области, однако ситуация с тех пор не улучшилась. Об этом сообщила директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК Раиса Шер, передает корреспондент Zakon.kz.

Различные компетентные органы уже проводили тщательные проверки. Неоднократно нарушения прав детей в этом регионе рассматривались на МВК, но ситуация не улучшилась. Было принято решение направить методический десант. 42 человека в составе пяти групп посетили 40 организаций образования в девяти районах и трех городах области. На момент посещения школ, где учились дети, совершившие ранее суицид, отсутствовали планы воспитательной работы, протоколы педсоветов по вопросам воспитания. Ни один из участников встречи не смог предоставить полную информацию о социальном составе школьников, наличии кружков и секций, о роли родительской общественности. Кроме школ Байдибекского района, опыт которых уже давно надо было изучить и распространить во всех организациях области, – сообщила она на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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Не оправдали ожиданий десанта, по словам Рисы Шер, материально-техническая база и общее состояние организаций образования.

Так, например, было выявлено неудовлетворительное состояние спортплощадок, футбольных полей, недостаток спортинвентаря.

Например, в 30 школах Сарыагашского района. Грязное постельное белье и матрацы в интернате Алтынсарина Казыгуртского района, в школе-интернате общего типа в городе Туркестан. Все это несет определенную опасность для здоровья воспитанников. Шокировало неудовлетворительное санитарное состояние имеющихся туалетов в школах районов области. Навести порядок, создать элементарные гигиенические условия вполне возможно, но это не было сделано, – уточнила директор республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК.

Во многих школах региона, по ее словам, используется морально устаревшее компьютерное оборудование. На сегодня в регионе требуется модернизация более тысячи компьютеров уже с истекшим сроком годности.

По организации питания. Здесь приходится об этом только мечтать. Полная антисанитария в пищеблоках. Что я имею в виду? Железные ржавые кружки, грязная посуда, продажа запрещенных газированных напитков, отсутствие сертификатов на продукты и многое другое. Прискорбно, что такого рода преступления были выявлены и ранее, но меры не приняты, – уточнила Шер на заседании.

Она добавила, что посещение 40 объектов системы образования области лишний раз подтвердило, что администрацией учебных заведений не в полной мере обеспечиваются права несовершеннолетних на образование и развитие, не принимаются своевременно меры к подросткам, которые уклоняются от учебы.

Также были приведены данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, согласно которым только за девять месяцев этого года зарегистрирован рост на 57 фактов уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, 31 факт – завершенного суицида среди детей.

Кроме того, наблюдается рост на 250% фактов насильственных действий сексуального характера. Только в этом году 15 фактов развращения несовершеннолетних, 16 фактов изнасилований несовершеннолетних. Вызывают тревогу данные МЧС о детях, которые погибли или получили ранения, – заключила Шер.

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Ранее на заседании МВК по делам несовершеннолетних и защите их прав министр образования и науки РК сообщил, что после выявленных фактов нарушений по итогам проверок необходимо принять меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения, по отношению к отдельным должностным лицам организаций образования в регионе.

21 октября глава МОН РК Асхат Аймагамбетов сообщал, что была проведена проверка по линии образования и воспитательного процесса, которая выявила ряд грубых нарушений в школах Туркестанской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан