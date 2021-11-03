Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал розыск фигурантов по делу "Астана LRT", передает корреспондент Zakon.kz.

Уголовное дело расследуем не мы, не Министерство внутренних дел. А розыск по линии Интерпола действительно объявлен, и мы проводим с ними розыскные мероприятия, – отметил глава МВД в кулуарах мажилиса.

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Министр объяснил, как ищут фигурантов.

Когда человек находится за границей – это не такая процедура, как в нашей стране. Наш оперативный сотрудник не может выехать и проводить какие-то оперативно-розыскные мероприятия. Это, во-первых, связано с соглашением с той стороной, на территории которой он скрывается. Во-вторых, должно быть согласие правоохранительного органа, на территории которого он скрывается, то есть их согласие для выдачи преступника. Поэтому все эти процедурные вопросы решает Генеральная прокуратура. Ерлан Тургумбаев

Ранее стало известно, что по запросу Антикоррупционной службы разыскиваемые Талгат Ардан и Канат Султанбеков (бывший заместитель акима столицы) объявлены в международный розыск по каналам Интерпола МВД РК.

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Напомним, что 28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в "Астана LRT".

Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с "Астана LRT", приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Бывший председатель правления ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы объявлены в международный розыск.