Алматы готовится к поставкам Pfizer

В Алматы под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова проведено выездное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает Zakon.kz.



В совещании приняли участие руководители городских и республиканских медицинских организаций, дислоцированных в Алматы. Основные вопросы касались борьбы с COVID-19 и развития системы здравоохранения. Вопросы текущей эпидемиологической ситуации и приоритетных направлений работы прокомментировал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.



Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров доложил, что главным направлением работы в настоящее время остаются мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. На сегодня эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе стабильная, Алматы в "желтой зоне". Снижение заболеваемости обусловлено ростом охвата вакцинацией населения с формированием коллективного иммунитета на уровне 55% (первым компонентом привито 996 486 человек, 2 компонентом – более 930 тыс.). Сейчас акимат города работает над дальнейшим увеличением темпов вакцинации. На сегодня функционирует 137 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Вместе с тем в пунктах вакцинации строго контролируется соблюдение режима холодовой цепи, которая влияет на эффективность вакцины.

Одновременно проводится подготовка к приему вакцины Pfizer: подготовлены места для установки морозильных камер, отработаны алгоритмы логистики, хранения вакцины, определены на каждом из этапов ответственные лица, проводится обучение медицинского персонала.

В городе продолжается усиленный контроль за соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения инфекции. В Алматы функционируют 40 мониторинговых групп. С начала года проверено свыше 44 тыс. объектов, выявлено 4297 с нарушениями карантинных мер, в суд переданы материалы в отношении 78 злостных нарушителей карантина.

На особом контроле – безопасность и недопущение заражения в школах города. Привито 100% учителей подлежащего контингента. Реализуется программа "Здоровые школы" с активным внедрением современных технологий Ashyq, благодаря чему отмечается снижение заболеваемости среди учащихся школ.

Вместе с тем, учитывая прогноз заболеваемости до конца года, а также на фоне роста заражения в ряде других стран проведены подготовительные работы по готовности койко-мест, обеспечению необходимого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий из 68 наименований продукции до мая 2022 года. Проводится мониторинг ежедневного объема реализации и остатков в 375 аптеках по каждому из наиболее востребованных видов препаратов, а также на складах города.

Заслушав доклады, Ералы Тугжанов отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная – с 24 октября мегаполис находится в "желтой" зоне, за последние две недели заболеваемость снизилась в 1,5 раза, смертность – в 1,6 раза. Заместитель премьер-министра поручил руководству акимата города увеличить охват вакцинацией от COVID-19 и сезонного гриппа. Обращено внимание ректоров вузов на необходимость усиления работы по вакцинации студентов, т.к. на сегодня охват вакцинацией студентов в вузах мегаполиса составляет 57%. Данный вопрос важен для обеспечения безопасного образовательного процесса.

В завершение вице-премьер Тугжанов подчеркнул, что город Алматы является крупнейшим мегаполисом страны, поэтому вопросы развития системы здравоохранения, эпидемиологической ситуации, а также иммунизации населения должны находиться под жестким контролем руководства местных исполнительных органов.