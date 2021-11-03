Грабители вернули медали Весниной оригинальным способом

3 ноября 2021, 16:59
Фото: instagram/vesnushka86

Российской теннисистке Елене Весниной возвратили олимпийские медали, украденные три недели назад, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает именитая спортсменка, преступники вернули ее награды оригинальным и необычным способом.

Воры вернули медали... Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причем как: поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которой лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги, – написала Веснина в Instagram.

Куандык Шынасилов


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