Грабители вернули медали Весниной оригинальным способом

Российской теннисистке Елене Весниной возвратили олимпийские медали, украденные три недели назад, сообщает Zakon.kz.

Как утверждает именитая спортсменка, преступники вернули ее награды оригинальным и необычным способом.

Воры вернули медали... Да, друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причем как: поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которой лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги, – написала Веснина в Instagram.

Куандык Шынасилов