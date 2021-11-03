В Туркестанской области миллиарды дают на профспорт, жертвуя детьми – Аружан Саин

В регионе миллиардами финансируют профессиональные команды и имиджевые мероприятия, жертвуя при этом интересами детей, заявила на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, передает корреспондент Zakon.kz.

Поддержка должна выражаться в бюджетах, которые вы на это выделяете. У вас регион уже красным горит, выделенный бюджет закончился. В области зарегистрированы всего лишь 241 секция и кружки, хотя у вас 869 454 ребенка. Из них порядка трех четвертей – дети, которые должны быть охвачены этими секциями и кружками. Бюджет, который вы выделили на секции и кружки: по спорту – 93 млн тенге, по культуре – 117 млн тенге. Это крайне мало и ни о чем, – сказала Саин.

По ее словам, ранее они били тревогу в АП, обращались к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, что на регион выделены маленькие бюджеты, но дополнение до сих пор не сделано.

Аружан Саин добавила, что в регионе сегодня больше всего детей, но меньше всего среди регионов выделено денег.

Мы говорим, что буллинг среди детей, подростковую преступность необходимо снижать, но нужно просто, чтобы энергия ребят была направлена в нужное русло. Почему до сих пор бюджет не пересмотрен? Как будет бороться система образования с проблемами, которые есть сейчас, если поддержки в реальных действиях нет? Для этого вам не нужно решение правительства. Вы финансируете миллиардами профессиональные команды, жертвуя при этом нашими детьми. 241 секция и кружок на ваш регион – это просто катастрофа. С этим надо работать. Управление культуры и спорта должно не профкоманды финансировать, не должны сотни миллионов на имиджевые проекты направлять, нужно вовлекать предпринимателей, педагогов и тренеров, помогать открывать кружки, – сказала уполномоченный по правам ребенка.

Заместитель акима области Сакен Калкаманов ответил, что акимат неоднократно отправлял заявки в бюджетную комиссию по увеличению суммы финансирования, однако на заседаниях маслихата эта просьба поддержки не нашла.

Свыше полумиллиарда на содержание кружков и секций направляется. Мы хотели увеличить, но, к сожалению, тогда наша заявка в маслихате не была поддержана. Сейчас вновь направляем заявку. Я на каждой бюджетной комиссии настаиваю на этом. Дополнительное образование – это одна из "прививок" от суицидов, от таких вещей, которые могут выправить как-то ситуацию. Сейчас свыше 200 млн направлено всего лишь. Мы согласны, что это низкая сумма. Постараемся в конце года эту ситуацию исправить и в следующем году нарастить, – заверил замакима.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан