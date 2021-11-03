Страшное ДТП в Алматинской области: погибли пять человек

В Уйгурском районе Алматинской области произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, утром 3 ноября на трассе "Шонжи-Аксу-Узынтам" столкнулись Audi и Nissan.

В результате аварии произошло возгорание обеих машин, оба водителя и один пассажир Nissan скончались на месте. Еще трое пассажиров были госпитализированы в поселок Шонжы, где от полученных травм двое из них скончались. 5-летняя пассажирка находится в реанимации, - уточнили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 ч. 4. УК РК.

Проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.