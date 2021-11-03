ЕНПФ: Почти полмиллиона вкладчиков улучшили жилищные условия

ЕНПФ отчитался, как использует пенсионные накопления, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 2 ноября 2021 года фондом исполнено 485 772 заявления вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 1,96 трлн тенге, говорится в информационном сообщении организации.

Отмечается, что средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4 млн тенге.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями г. Алматы (17,0%), Мангистауской области (13,6%), г. Нур-Султан (13,0%).

Напоминаем, что после поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления (согласно пункту 13 Правил использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан), а по другим уполномоченным операторам – в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. пресс-центр АО ЕНПФ

Около 270, 5 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 59 464 заявления на лечение на общую сумму 54,0 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 7,9 млрд тенге от уполномоченного оператора. Данные средства не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам. пресс-центр АО ЕНПФ

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.