В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Неустойчивая погода ожидается в нескольких регионах страны 4 ноября, сообщает Zakon.kz.
РГП "Казгидромет" прогнозирует туман и ветер.
Ночью 4-5 ноября на севере Карагандинской области ожидается туман.
Ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области – туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске днем ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.
В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.
В Кызылорде – ветер северо-восточный 15-20 м/с.
На юго-востоке в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.
Днем на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с.
В Актау – ветер восточный, днем порывы 15-18 м/с.
На западе, севере и в центре Атырауской области – ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Атырау – ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
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