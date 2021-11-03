В Казахстане введена электронная база данных об индивидуальных предпринимателях

Правительство Казахстана своим постановлением от 28 октября 2021 года утвердило правила ведения реестра субъектов социального предпринимательства, сообщает Zakon.kz.
В тексте, опубликованном на сайте премьер-министра, говорится, что постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Реестр субъектов социального предпринимательства представляет собой электронную базу данных, которая содержит сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, являющихся субъектами социального предпринимательства, а именно:
Формирование и ведение реестра осуществляются уполномоченным органом по предпринимательству на основании сведений, представленных местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы по итогам рассмотрения специальной комиссией.
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях его включения в реестр представляют в местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы на рассмотрение специальной комиссии перечень определенных документов, установленных пунктами 6 – 9 Правил.
Информация о категории субъекта социального предпринимательства представляется заинтересованным лицам, в том числе государственным органам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, для использования в работе.
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