Возможно, суицид – труп 25-летнего парня найден в ВКО

Труп мужчины был обнаружен жителями многоэтажки под окнами в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Личность погибшего установили – это житель областного центра 1996 года рождения, передает пресс-служба ДП области.

30 октября текущего года возле дома по ул. Потанина, 18 был обнаружен труп жителя города. По данному факту Ульбинским отделом полиции Управления полиции города Усть-Каменогорск начато досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК ("Доведение до самоубийства"). пресс-служба ДП ВКО

В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.