В Костанае парень пригласил девушку на свидание и получил бутылкой по голове

Житель Костаная пригласил девушку на свидание, которое закончилось для него травмой головы и кражей "Айфона", передает Zakon.kz.

1 ноября около семи часов утра в дежурную часть Северного отдела полиции УП города Костанай поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмой головы поступил 24-летний парень.

По словам потерпевшего, примерно в три часа ночи он познакомился с девушкой, имени которой не запомнил. Знакомство решили продолжить за бутылкой водки возле одного из подъездов дома по улице Каирбекова. Во время общения девушка беспричинно ударила его бутылкой по голове, после чего вырвала из рук сотовый телефон марки "Айфон" и убежала.

Вместе с тем, по словам установленной оперативниками девушки, дела обстояли иначе. 20-летняя местная жительница утверждает, что парень стал проявлять к ней симпатию и сам подарил ей сотовый телефон. Однако, испугавшись его навязчивости, девушка ударила нового знакомого бутылкой по голове и убежала, – пояснили в ДП города Костанай.

Кто из молодых людей говорит правду, теперь выясняют полицейские в рамках зарегистрированного уголовного дела по ст. 191 ч. 2 УК РК.