В ВКО около 100 подучетных лиц скрывались от службы пробации

Сотрудники службы пробации Восточно-Казахстанской области с начала года совместно с сотрудниками полиции разыскали 96 подучетных лиц, которые скрывались от контроля службы пробации, сообщает Zakon.kz.

Подучетные лица, которым приговором суда дан шанс для исправления на свободе, обязаны являться в службу пробации для регистрации, уведомлять о перемене места жительства, а также о планируемых выездах за пределы места проживания. Однако осужденные лица, несмотря на приговор суда, часто нарушают условия отбывания наказания и уклоняются от отбывания наказания.

Согласно инструкции, сотрудниками службы пробации проводятся первоначальные розыскные мероприятия по установлению места нахождения скрывавшихся осужденных лиц, которые объявляются в розыск. Для положительного результата сотрудниками службы пробации и полицейскими тщательно отрабатывались места их возможного появления. После задержания каждого осужденного они были направлены в места лишения свободы для отбывания реального срока, – прокомментировал прокомментировали в пресс-службе МВД РК.