Объявлены соперники "Кайрата" по элитному раунду футзальной Лиги чемпионов

3 ноября в штаб-квартире УЕФА (Швейцария) прошла жеребьевка элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки алматинский "Кайрат" попал в группу "А" с командами "Тюмень" (Россия), "Витэн" (Беларусь) и "Аньер-Вильнев" (Франция). Казахстанцы с российской дружиной "Тюмень" уже играли на прошлой неделе в основном раунде ЛЧ, поединок завершился боевой ничьей – 3:3.

Матчи элитного раунда пройдут с 30 ноября по 5 декабря на площадке россиян. Победители групп выйдут в "Финал четырех", который состоится в конце апреля – начале мая 2022 года. Действующим чемпионом турнира является португальский "Спортинг".

Куандык Шынасилов