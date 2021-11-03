Многодетные семьи в Караганде остались без жилья

Около 250 социально уязвимых семей в Караганде остались без жилья. Люди винят в этом чиновников, сообщает Zakon.kz.

Данные участников госпрограммы не внесли на портал "электронного правительства". Выяснилось это, когда люди пришли в банк подавать документы, передает КТК.

По словам карагандинцев, они не просят ничего бесплатно. Главная проблема – получить в ипотеку свою квартиру. Многодетные и неполные семьи тратили время, чтобы собрать необходимые документы для участия в программе "Бакытты отбасы", чтобы оформить жилищную ипотеку всего под 2%.

Уже два месяца они обивают пороги акимата и ЦОНа. Чиновники заверяют, что уже приступили к исправлению ошибки. Однако о сроках ничего не говорят.

В 2020 году в Республике Казахстан была создана единая база очередников. При выгрузке очередников города Караганда по техническим причинам данные некоторых граждан не попали в данные списки. Списки сформированы, они уже готовы, находятся у разработчиков этой программы. зав. сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганда Адиль Аубакиров