Отец Бритни Спирс просит немедленно избавить его от опеки над певицей

Отец Бритни Спирс подал заявление о немедленном прекращении опеки над дочерью, сообщает Zakon.kz.

Телекомпания Fox News обнародовала документы суда.

Адвокаты Спирса заявили, что их подзащитный любит и поддерживает певицу.

По их словам, Джейми Спирс сделает все, что возможно, чтобы защитить ее и позаботиться о ней, как и делал всю жизнь. И последние 13 лет, будучи ее опекуном. Сейчас это значит, что опеку нужно завершить.

Ранее отец Спирс говорил, что откажется от опекунства, как только будет разработан "надлежащий план" для его дочери.

Представители певицы ранее утверждали, что за снятие опекунства отец хотел получить $2 млн, часть денег должна была пойти его юристам.

Сейчас адвокаты Джеймса Спирса подчеркивают, что он прекращает опеку без какой-либо компенсации. Отец певицы готов передать ее адвокатам все документы, касающиеся ее имущества.

В 2008-м году на фоне проблем с наркотиками и в личной жизни певица была признана частично недееспособной. Джейми Спирс был опекуном поп-звезды с тех лет. На протяжении этого времени денежные средства, заработанные певицей, были под его контролем. Отец Бритни также принимал все решения в ее жизни – от финансовых до творческих вопросов, а также личных встреч.

В июле этого года певица лично выступила в суде и попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней.