Рассвет и закат на проспекте аль-Фараби в Алматы – аэросъемка 

Проспект аль-Фараби – деловой центр Алматы, завораживающий очертаниями высоток. Здесь расположены бизнес-центры, отели, студия "Казахфильм", университеты, парк им. Первого Президента, передает Zakon.kz.

Изначально проспект назывался Водозаборной улицей, но впоследствии был переименован в честь великого ученого Абу Наср аль-Фараби.

Это одна из самых протяженных улиц города, и сегодня мы покажем вам ее с высоты птичьего полета. Особенно красив проспект на закате, когда свет заходящего солнца отражается в стеклах Нурлы Тау и Есентая.