Улица Пушкина – одна из старейших улиц Алматы 

8 октября 2021, 10:01
Фото: Zakon.kz

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Улица Пушкина – одна из старейших улиц города. Ее история начинается еще со времен Верного. До 1899 года она называлась Узунагачский бульвар или Бульварная. Еще с тех пор это была одна из улиц "Золотого квадрата", в котором располагались лучшие здания города.

Не теряет своей красоты и значимости улица и сегодня. На ней расположены парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центральная мечеть и Кафедральный собор, а также одна из самых любимых туристами достопримечательностей – Зеленый базар.


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