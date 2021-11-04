Акимат Алмалинского района ответил на жалобы жителей ветхого дома

Ранее жители ветхого дома в Алмалинском районе Алматы жаловались на то, что их дом не сносят. Акимат района ответил, что дом находится в списке программы по реновации жилья, сроки сноса будут уточняться, передает Zakon.kz.

26 октября жители дома на Райымбека, 174 Г, который находится в Алмалинском районе Алматы, заявили, что несколько лет просят акимат включить дом в программу реновации ветхого жилья, однако им не удается этого добиться. С просьбой разъяснить ситуацию редакция Zakon.kz направила официальный запрос в акимат Алмалинского района.

В акимате рассказали, что собственникам квартир ранее на собраниях объясняли, что согласно закону "О жилищных отношениях" инженерные сети многоквартирных жилых домов наравне с другими сегментами жилого строения (кровля, фасады, подъезды, подвалы, и др.) считаются имуществом общего пользования. Они ремонтируются на средства собственников квартир. Для того, чтобы создать запас средств на капитальный ремонт дома, установлена норма сбора в размере не менее 0,005 МРП за 1 кв. м.

Тогда же были даны разъяснения о том, что для проведения капитального ремонта кровли, фасада и др. можно также принять участие в госпрограмме "Нұрлы жол" (ранее называлась "Модернизация ЖКХ"), в рамках которой многоквартирные дома ремонтируются за бюджетные средства на возвратной основе с периодом возврата 8-15 лет.

Кроме того, акимат района предлагал собственникам квартир перейти в КСК "Куаныш" для дальнейшего обслуживания их дома. Но жители отказались от услуг кооператива, так как, согласно закону, расходы на содержание жилья являются обязательными платежами.

На сегодняшний день все жизнеобеспечивающие инженерные сети, коммуникации подведены к жилому дому и работают в штатном режиме, аварийных ситуаций не наблюдается, – говорится в ответе на запрос Zakon.kz.

Что касается жалоб жителей на то, что дом не сносят, то акимат отмечает, что на самом деле дом на пр. Райымбека, 174Г находится в списке программы по реновации жилья. Но все зависит от Генплана и заявок инвесторов.

По городу Алматы снос старых и строительство новых домов осуществляются согласно Генплану развития города. На основании Генплана развития города разрабатывается проект детальной планировки районов, подлежащих сносу, предусматривающий комплексную застройку его объектами жилищно-гражданского назначения. По мере поступления заявлений от инвесторов на освоение данных участков сроки сноса будут уточняться. Все вопросы, связанные с освоением участка, сносом и комплектацией, будут решаться в соответствии с действующим законодательством Казахстана, – говорится в сообщении.

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