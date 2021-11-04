Туман накроет Алматы 

Синоптики представили прогноз погоды в Алматы на 5-7 ноября, передает Zakon.kz.
5 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -2...-4°C.
6 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем 0...-2°C.
7 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем +1...+3°C.
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