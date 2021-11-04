Гуляют сами по себе – видео с лошадьми прокомментировали в ДП Алматы

4 ноября 2021, 14:50
Фото: facebook.com/Защитим Алматы

Лошади разгуливали возле парка Первого Президента в Алматы, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в соцсетях.

По ул. Мустафина возле парка Первого Президента кто-то регулярно пасет коней по ночам. Про навоз я молчу, вопрос в том, что они гуляют сами по себе по проезжей части, что в итоге может привести к ДТП, а ДТП с лошадью может привести к летальному исходу, – написал участник группы "Защитим Алматы!" Вячеслав Павленко в Facebook.

Также он обратился к начальнику Управления полиции Бостандыкского района Думану Аухадиеву с просьбой принять меры.

Другие участники группы отметили, что не впервые видят лошадей возле парка Первого Президента.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

Управлением полиции Бостандыкского района данный факт зарегистрирован, хозяин животных привлечен к административной ответственности. пресс-служба ДП Алматы

Одна из участниц группы "Защитим Алматы!" поделилась под постом Павленко фотографией лошадей из верхней части пр. Достык. По ее словам, там тоже постоянно гуляют лошадки, и жители уже привыкли к этому. Они стараются объезжать животных.

Также другие алматинцы делятся фотографиями лошадей из разных частей города.


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