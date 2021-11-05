Брижит Бардо обвинили в расизме и оштрафовали

Суд Сен-Дени оштрафовал французскую актрису Брижит Бардо на 20 тыс. евро после ее слов в адрес жителей острова Реюньон в Индийском океане, передает Zakon.kz.

Еще в 2019 году Бардо отправила письмо префекту острова Амори де Сен-Кантен от имени своего фонда защиты животных. Актриса осуждала "варварское" обращение с животными, которое, по ее сведениям, практикуют местные жители. В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее "пережитки каннибализма прошлых веков", - пишет lenta.ru.

В письме актриса написала о местных жителях так: "Аборигены, сохранившие свои дикие гены". Подобное выражение сочли оскорблением по расовому признаку. По словам прокурора, высказывания Бардо были "оскорбительными и травмирующими". Сама Бардо была на судебном заседании и извинялась за свои слова, пытаясь оправдать их тем, что она озабочена "трагической судьбой" животных на острове. Пресс-секретаря актрисы, Брюно Жаклена, также оштрафовали на четыре тысячи евро за участие в публичных оскорблениях.

Летом 2021-го Бардо обязали выплатить штраф в пять тысяч евро за оскорбление главы Французского общества охотников Вилли Шраена. Поводом стала публикация на сайте ее фонда, где актриса называла представителей спортивной охотничьей федерации "недочеловеками отвратительной трусости" и "террористами животного мира", упоминая при этом главу общества Шраена. До этого Бардо жестко высказывалась о мусульманах во Франции и заявляла, что они разрушают страну. В 2004 году ее оштрафовали на 5 тысяч евро за расистские высказывания.