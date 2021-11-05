Казахстан обошел Кубу и Россию по количеству финалистов ЧМ-2021 по боксу

Определились все финалисты Чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, сообщает Zakon.kz.

За "золото" от Казахстана поборются четыре боксера: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Серик Темиржанов (57 кг), пишет Sports.kz.

Также четыре представителя в финале будет у сборной США. Куба и Россия делегируют по три спортсмена, Япония – два, а Узбекистан, Таиланд, Франция, Бразилия, Азербайджан, Армения, Турция, Италия, Украина и Беларусь – по одному.

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Финальные бои ЧМ-2021 пройдут 5 и 6 ноября. 5 ноября от Казахстана выступят Темиртас Жусупов и Махмуд Сабырхан, 6 ноября – Сакен Бибосынов и Серик Темиржанов.





