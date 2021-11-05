В Шымкенте врачи ищут родных мужчины, потерявшего память 

В Шымкенте разыскивают родных и знакомых мужчины, потерявшего память, передает Zakon.kz.

Он сейчас находится в реанимационном отделении больницы №1.

По информации Otyrar.kz, скорая помощь забрала его из микрорайона "Отырар" возле дома №60.

По словам прохожих, мужчина упал, ударился головой, после чего потерял сознание, у него начались судороги. Прохожие вызвали скорую помощь.

На вид мужчине 25-30 лет. Высокого роста, среднего телосложения. Свои имя и фамилию мужчина назвать не может. Уровень сознания – оглушение, говорить пациент не может.