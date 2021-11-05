Как восстановить платежеспособность должника

Более 5 млн казахстанцев имеют кредиты, причем часть из них – проблемные. Во втором квартале 2021 года расходы населения на погашение кредитов и долгов выросли на 14,5%.

На фоне этих показателей возрастает социальная напряженность в обществе. Примером может служить трагедия, произошедшая в г. Алматы при попытке выселения из дома должника.

Станет ли это событие тревожным звонком для власти? Будут ли инициированы и приняты изменения в нормативные правовые акты, регулирующие процедуры погашения просроченных задолженностей? А главное – нужны ли обществу эти изменения?

Об этом в прямом эфире ПРАВМЕДИА поговорим с общественным деятелем, руководителем проекта "Центр гражданской экспертизы" Рустемом Амангельды.

9 октября в 15:00 по времени Нур-Султана смотрите прямую трансляцию на тему "Как восстановить платежеспособность неплатежеспособного должника".

Обсудим следующие вопросы:

Краткий обзор ситуации по исполнительным производствам в РК.

Взгляд на качество судопроизводства глазами обывателя.

Влияние существующей правоприменительной практики на семью как основную ячейку общества.

Вероятные долгосрочные перспективы при сложившейся практике.

Необходимость изменения законодательства и правоприменительной практики.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Принимаем ваши вопросы по теме.