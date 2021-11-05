Роботы появятся в казахстанских судах

В судебную систему для уменьшения нагрузки на судей принято решение внедрить программу робота, сообщил на брифинге официальный представитель Верховного суда РК Айдос Садуакасов, передает корреспондент Zakon.kz.

Одно из наших новшеств – смарт помощник судьи. В судебной системе было принято решение внедрить программу робота. Для этого будут отобраны дела, которые не требуют решения судьи. В настоящее время в республике таких дел около 400 тысяч, – сообщил Айдос Садуакасов.

По его словам, речь идет об условно-досрочных освобождениях, санкциях, выездах за рубеж. Все это можно автоматизировать.

Робот подготовит решение, судье необходимо будет лишь подписать его. В случае каких-либо технических ошибок судья вправе рассмотреть дело заново, – добавил официальный представитель.

Также он сообщил, что для единообразия судебной практики с Палатой предпринимателей Казахстана разрабатывается IT-программа "Цифровая аналитика".

Этот сервис позволяет сделать прогноз по судебному спору и понять шансы на успех. То есть оценить каждую из сторон: стоит ли идти в суд или нет, – подчеркнул Садуакасов.

В целом на брифинге отметили, что проведена большая работа, в том числе на законодательном уровне, для снижения судебной нагрузки и усиления судебного корпуса высокопрофессиональными судебными кадрами.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан