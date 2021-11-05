Новый год близко – астанчане выкопали елки в Риддере

Астанчане незаконно выкопали 34 елки в Риддере, сообщает Zakon.kz.
Четыре жителя Нур-Султана были задержаны 26 октября.
Мужчины без соответствующих документов выкопали деревья породы "сибирская ель" в количестве 34 штук. Одним из подозреваемых является 53-летний житель Риддера, который все и организовал, – уточнили в ДП региона.
Начато досудебное расследование.
Все лица установлены, вещественные доказательства изъяты, устанавливается сумма причиненного ущерба. Им грозит до пяти лет лишения свободы, – заявил начальник полиции области Сагат Мадиев.
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