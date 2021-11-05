В МСХ могут расширить ответственность за распределение субсидий в регионы Казахстана

В правилах субсидирования нужно предусмотреть мониторинг и прием обязательств фермерами, которые получили субсидии, сказал на брифинге советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент Zakon.kz.

Это мониторинг. Чисто мониторинг, о чем президент вчера и сказал. Одна из мер – это в правилах субсидирования предусмотреть мониторинг и прием обязательств фермерами, которые получили субсидии. Что он дал взамен? Или просто потратил эти деньги? Пока это вопрос риторический. Но в следующих правилах это должно быть предусмотрено, – сказал Рахимбеков.

В этом случае, по его словам, мониторингом будет заниматься Минсельхоз в качестве разработчика, а также эта работа будет проводиться правоохранительными органами.

Ранее он сообщал, что в МСХ будет усовершенствована система субсидирования. При этом советник министра отмечал, что на сегодня непосредственно распределением субсидий МСХ не занимается уже несколько лет.

Как администратор программы он делает заявку в Минфин, через парламент бюджет проходит. Дальше деньги уходят трансфертами в областные акиматы. И распределением уже на месте занимаются либо областные, либо районные акиматы, – говорил Рахимбеков.

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1 ноября помощник главы Антикоррупционной службы Шынгыс Алекешев сообщал, что в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, а также акиматов городов Нур-Султан и Шымкент, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан